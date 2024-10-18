Antalya\'da Park Halindeki Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'da park halindeki kullanılmayan araç yanarak küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını hemen bitişikte bulunan ikamet ve iş yerine sıçramadan söndürdü.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Habipler Mahallesi 5690 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki kaporta dükkanının yanında park halinde bulunan ve uzun süredir hurda haldeki araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Alevler bitişikteki iş yeri ve ikamete sıçramadan ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.

Vatandaş hortumla söndürmeye çalışmış

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken olayı gören Şahin Kiraz, "Ben olay anında karşıdaydım. Yangını gördüm koşarak geldim. Dükkanın penceresinden hortum çekip söndürmeye çalıştık ama başaramadık" dedi. Yangına hortumla müdahale etmek istediklerini ancak hortumun yetişmediğini belirten Sercan Tosun ise, "Araç uzun zamandır burada duruyor. İlk ateşin çıkmasının ardından arabayı sardığını gördüm. Küçükken müdahale etmek için geldim ancak rüzgarla parlayınca geri döndüm. Binadan hortum çekmek istedim. Hortum yetişmedi, 112'yi aradım mecburen onları bekledik" dedi. - ANTALYA