Park halindeki aracın tavanında çıkan yangına vatandaşlar müdahale etti

Antalya'da park halindeki aracın klima bölümünde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 169 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki plakası öğrenilemeyen bir aracın üst kısmında bulunan klima ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüsün üst kısmında ki alevleri gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ararken, adrese polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bu sırada aracın üst kısmına çıkan bir vatandaş yangına müdahale etti. Eline aldığı yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale eden vatandaş yangının büyümesini engelledi. Kısa sürede adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler vatandaşların müdahale ettiği yangında soğutma çalışması yaptı. - ANTALYA