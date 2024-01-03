 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da park halindeki tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da park halindeki tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da park halindeki bir tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti, bir yolcu ise ağır yaralandı. Kaza sonucunda minibüsün motor bölümü hurdaya döndü ve sürücü araçta sıkıştı. Kaza anında tır içinde uyuyan sürücü ise olayı rüya sandığını söyledi.

Antalya\'da park halindeki tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti
03.01.2024 - 11:31,
Abone Ol

Antalya'da park halindeki tıra arkadan çarpan minibüsteki sürücü hayatını kaybetti, yolcu olan bir kişi ağır yaralandı. Motor bölümü hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü yaklaşık yarım saatlik çalışmayla çıkarılırken, kaza anında tır içinde uyuyan sürücü, "Rüyadayım zannettim" dedi.

Kaza, sabah saat 08.10 sırasında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. 34 DSD 191 plakalı minibüsle limana doğru seyir halindeki Mehmet Burak Açikgöz (21), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, yolun sağındaki park alanında park halinde bulunan 03 PTS 130 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ilk önce yolcu bölümünde sıkışan Arif Kamlı'yı (22) yaralı olarak araçtan çıkardı. Ambulansa alınan Kamlı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen minibüsün ön bölümünde sıkışan sürücü Açikgöz'ün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Açikgöz'ün cenazesi, minibüsün parçalarının kesilmesiyle yaklaşık yarım saatlik çalışmayla çıkarıldı. Cenaze aracına alınan Açikgöz'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

"Rüyadayım zannettim"

Kaza anında tır içinde uyuyan Osman B., "Bir şeyler oldu ben yatarken. Ne olduğunu anlamadım yerimden. Bilmiyorum, rüya gördüm sandım. Hatta arabayı çalıştırıp yoluma devam edecektim. Ben Finike'ye gidecektim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Konyaaltı, Antalya, Ulaşım, Antalya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da park halindeki tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


11:15
Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14
Dolar 30 liraya koşuyor Dolar 30 liraya koşuyor
11:01
2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55
Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45
Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42
Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
10:39
Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu

Son Dakika
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15 MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlusu İslam Cehanfer'i etkisiz hale getirdi
11:14 Dolar 30 liraya koşuyor
11:01 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55 Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45 Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42 Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
10:39 Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu
10:36 Alkollü içki ve akaryakıta yüzde 25,6 ÖTV zammı! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
10:34 Altay Bayındır Manchester United'a veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 11:40:06. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da park halindeki tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement