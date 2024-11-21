Antalya'da halk otobüsünün arkasına tutunarak trafiğe karışan patenli 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde ilerleyen özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli çocuklar, hayatlarını riske atacak hareketlerde bulundu. Akrobatik hareketler yapan 12-13 yaşlarındaki 2 çocuk, otobüsün arkasındaki boşluğa tutunarak yolculuğuna devam etti. Çocuklardan birinin ise ayaklarını sürüyerek yolculuk yapması yürekleri ağza getirdi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Patenli Çocukların Tehlikeli Yolculuğu - Son Dakika
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