Antalya'da Patenli Çocukların Tehlikeli Yolculuğu - Son Dakika
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Antalya'da Patenli Çocukların Tehlikeli Yolculuğu

Antalya\'da Patenli Çocukların Tehlikeli Yolculuğu

Halk otobüsünün arkasına tutunan patenli iki çocuk, tehlikeli hareketleriyle dikkat çekti.

21.11.2024 13:39
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Antalya'da halk otobüsünün arkasına tutunarak trafiğe karışan patenli 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde ilerleyen özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli çocuklar, hayatlarını riske atacak hareketlerde bulundu. Akrobatik hareketler yapan 12-13 yaşlarındaki 2 çocuk, otobüsün arkasındaki boşluğa tutunarak yolculuğuna devam etti. Çocuklardan birinin ise ayaklarını sürüyerek yolculuk yapması yürekleri ağza getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Patenli Çocukların Tehlikeli Yolculuğu - Son Dakika

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