Pehlivanın kullandığı otomobil takla attı: 4 yaralı

Antalya'da Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Taşağıl-Bekirler mevkiinde Serikli pehlivanın kullandığı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K.'nın kullandığı 07 AOT 045 plakalı Tofaş marka otomobil, D-400 Karayolu Taşağıl-Bekirler köyü girişine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak şarampole indi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık, Bölge Trafik ve Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi.

Otomobil sürücüsü aynı zamanda pehlivan olan Ali K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Tahir K., Süleyman G. ve Mustafa K. itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarılırken, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manavgat ve Serik devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA