Antalya'da Polis Memuru Evinin İçinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Polis Memuru Evinin İçinde Ölü Bulundu

Antalya\'da Polis Memuru Evinin İçinde Ölü Bulundu

Belek'te görevli polis memuru Özkan Çakmak, evinde hareketsiz bulundu; kalp krizi şüphesi var.

30.09.2024 14:13
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Antalya'nın Serik ilçesinde polis memuru evinde ölü bulundu.

Belek polis karakolunda görevli polis memuru Özkan Çakmak (31), sabah mesaisine gelmeyince arkadaşları tarafından telefonla ulaşılmaya çalışıldı. Kendisinden haber alınamayınca evine kontrole giden arkadaşları, Çakmak'ın yatağında hareketsiz şekilde yattığını gördü. Ekipler, durumu 112 acil merkezine haber verdi. Yapılan incelemede, polis memuru Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bekar olduğu öğrenilen Çakmak'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirirken, cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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