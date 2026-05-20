Antalya'da Polis Motosikletine Otomobil Çarptı

20.05.2026 22:58
Antalya'da silahlı ihbarına giden motosikletli polislere otomobil çarptı, 2 polis yaralandı.

Antalya'da silahlı şüpheli ihbarına giden Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ile otomobilin çarpıştığı ve 2 polis memurunun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Kızıltzoprak Mahallesi 916 sokak ile 953 sokak kesişiminde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Kemal Ü. idaresindeki 48 AEN 083 plakalı otomobil ile silahlı ve şüpheli ihbarına gitmekte olan 07 A 4892 plakalı Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi (Yunus timi) ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan elektrik trafosuna çarparak durabilirken, motosiklette bulunan polis memurları R.Y. ve O.D. yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İhbar üzerini olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan polis memurları ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ihbara gitmekte olan motosikletli polis timinin kavşağa girdiği sırada otomobilin önce 2 polis memurunun bulunduğu motosiklete çarptığı, ardından da yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

