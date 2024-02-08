Antalya\'da Polislerin Takip Ettiği Şüpheliler Kazaya Karıştı

Antalya'da gece saatlerinde hareketli dakikalar
Polislerin 60 kilometre takip ettiği şüpheliler kazaya karışınca yaya olarak yakalandı
ANTALYA - Antalya'da polis ekiplerinin 60 kilometre takip ettiği hafif ticari araç içerisindeki 7 kişi yakalanacaklarını anlayınca önce kazaya karıştı, sonra araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Şahısları durdurmak için havaya ateş açan polis ekipleri 6 kişiyi yakaladı. Kaçan 1 kişinin arama çalışmaları ise devam ediyor.
Olay, gece saat 01.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat ilçesinde içerisinde 7 kişinin bulunduğu 34 DJE 057 plakalı hafif ticari araç polisin dur ihtarına uymayarak il merkezine doğru kaçmaya başladı. Serik ilçesinden de ekiplerin destek vermesiyle çok sayıda polis ekibinin takip ettiği araç, 60 kilometrelik takibin ardından şehir merkezinde Kepez Hal Polis Amirliği yönüne doğru kaçtı. Burada önü kesilmek istenen araç 07 ALL 494 plakalı araca çarptı. Kazaya rağmen kaçmaya çalışan hafif ticari araca polis ekipleri uyarı ateşi açtı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 7 kişi yakalanacaklarını anlayınca yaya olarak sokaklara dağılarak kaçmayı sürdürdü. Polis ekiplerinin şahısları yakalamak için zaman zaman havaya ateş açtığı da öğrenildi. Kovalamacanın ardından 7 kişiden 2'si yaralı olarak yakalandı, 1 kişi ise izini kaybettirdi. Kalçasından ve boynundan yaralanan 2 kişi için olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi tedavi etmek üzere Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş incelemeler devam ederken, kaçan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerin ilk yaptığı incelemede yabancı uyruklu kişilerin göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlendi.
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