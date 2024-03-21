Antalya'da refüje çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce böyle savruldu - Son Dakika
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Antalya'da refüje çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce böyle savruldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin refüj bordürüne çarpması sonucu motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, yolcu olarak bulunan kişi ise ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi. Kazanın ardından motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine toplam 25 bin 956 TL para cezası uygulandı.

21.03.2024 20:05  Güncelleme: 20:06
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Antalya'da refüje çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce böyle savruldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin refüj bordürüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Harun Mete Öztürk 10 metre havada uçarak asfalta rüştü. Feci kazayı motosiklet sürücüsü Mehmet Ökkeş Akdoğan hafif yaralı olarak atlatırken ağır yaralanan Harun Mete Öztürk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza; Hüseyin Avni Akın Caddesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Sorgun Mahallesi 8134 sokak istikametinden gelip, 8114 sokak istikametine gitmekte olan Mehmet Ökkeş Akdoğan'ın kullandığı 07 BOB 516 plakalı motosiklet Hüseyin Avni Akın Caddesi kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüj bordürüne çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle havalanan motosiklet 5-6 metre ileriye savrulurken, motosiklet sürücüsü Mehmet Ökkeş Akdoğan ve motosiklette yolcu olarak bulunan Harun Mete Öztürk 10 metre havada uçtuktan sonra asfalta düştüler.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Harun Mete Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde motosikletin aşırı hızlı bir şekilde gelerek refüje çarptığı, motosiklet ve motosiklette bulunanların refüjün üzerinde uçarak asfalta saplandığı görüldü.

Motosiklet ve motosiklette bulunanların havada uçtuğu sırada yoldan geçmekte olan aracın sürücüsünün dikkati sayesinde durarak bir facia yaşanmasının önüne geçtiği görüldü.

25 bin 956 TL para cezası

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 12 bin 978'er TL olmak üzere toplam 25 bin 956 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da refüje çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce böyle savruldu - Son Dakika

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