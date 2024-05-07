Antalya\'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

3.Sayfa

Antalya'ya il dışından ruhsatsız tabanca getirip piyasaya sürdüğü tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörler ele geçirilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.Ç. isimli şahsın il dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları Antalya'da piyasaya süreceğini tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kepez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle birlikte tespit edilen adreste arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 10 şarjör ele geçirilirken, yakalanan şüpheli İ. Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA