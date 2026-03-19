Antalya\'daki rüşvet ve yolsuzluk davasında tahliye edilen 3 sanık yeniden hakim karşısında

Antalya'daki rüşvet ve yolsuzluk davasında tahliye kararı verilen Mehmet Okan Kaya, Fazlı Ateş ve İlker Arslan hakkında savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme tarafından yeniden yakalama ve tutuklama kararı çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan sanıklardan Mehmet Okan Kaya ile İlker Arslan hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi, Fazlı Ateş ise yeniden tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından başlayan yargılamada, aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu sanıklar hakim karşısına çıkmıştı. Davanın ara kararında tutuklu sanıklar Mehmet Okan Kaya, Fazlı Ateş ve İlker Arslan'ın tahliyesine karar verilmiş, Cumhuriyet Savcılığı ise bu karara itiraz etmişti.

Üst mahkeme tahliye kararını kaldırdı

Savcılığın itirazını değerlendiren üst mahkeme, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararını kaldırarak Mehmet Okan Kaya, Fazlı Ateş ve İlker Arslan hakkında yeniden yakalama ve tutuklama kararı verdi. Kararın ardından üç sanık hakkında yakalama işlemi başlatıldı.

Antalya Adliyesi'ne getirilen Mehmet Okan Kaya, Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Kaya hakkındaki tutuklama talebini reddederek, "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan İlker Arslan, Burdur Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkeme, Arslan hakkındaki tutuklama talebini reddederek "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Fazlı Ateş yeniden tutuklandı

Yeniden yakalama kararı verilen sanıklardan Fazlı Ateş de Antalya Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Ateş'in tutuklanmasına karar verdi. - ANTALYA