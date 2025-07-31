Antalya'da Rüşvet Soruşturması: Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Adliyeye Sevk Edildi

Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek adliyeye sevk edildi.

Antalya'da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Almanya'dan dönüşünün ardından gözaltına alınan Böcek'e "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlaması yöneltiliyor. Zuhal Böcek'in adliyede ilk olarak cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor. - ANTALYA