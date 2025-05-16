Antalya'da Safari Aracı Kaza Yaptı, İki Alman Turist Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Safari Aracı Kaza Yaptı, İki Alman Turist Kurtarıldı

Antalya\'da Safari Aracı Kaza Yaptı, İki Alman Turist Kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada bir safari aracı ters döndü. Ters dönen aracın altında kalan 2 Alman turist, forklift yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

16.05.2025 09:48  Güncelleme: 09:54
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan safari aracın ters döndü. Ters dönen safari aracının altında kalan 2 Alman turist, forklift yardımıyla kurtarıldı. Güvenlik kamera görüntülerinde, otomobilin ışık yeşilden sarıya geçtiği sırada yola çıktığı, safari aracının ise kırmızı ışıkta geçtiği görülüyor.

Kaza, Manavgat Çevreyolu Kumyolu kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kum mevkii istikametinden Alparslan Türkeş Bulvarı istikametine seyir halindeki Ali Kara'nın kullandığı 07 BUZ 401 plakalı otomobil ile Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan gelip çevreyolunda Alanya istikametine gitmekte olan Alman vatandaşı Stefan Zirbusch'in kullandığı 07 NIC 35 plakalı safari araç kavşakta çarpıştı.

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada safari aracı sürücüsü Stefan Zirbusch ve safari aracında yolcu olarak bulunan Alman vatandaşı Minner Brüning Kerstin, ters dönen safari aracının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı Kurtarma, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği yerin yakınında bulunan inşaat malzemesi satan işyerinin fortliftini kullanan operatör, safari aracının devrildiğini ve altında insanların olduğunu görünce aracın yanına ulaştı. Devrilen aracın fortlift yardımıyla kaldırılmasının ardından 2 Alman itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Safari aracı yakıtı boşaltıldı

Olay yerindeki bir vatandaş, ters dönen araçtan yola mazot akmasını engellemek amacıyla mazot deposunun ağzına bidon dayayıp mazotun bidona boşalmasını sağladı.

Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından ters dönen araç fortlift yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol kenarında boş bir alana tekerlerinin üzerine bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Safari Aracı Kaza Yaptı, İki Alman Turist Kurtarıldı - Son Dakika

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