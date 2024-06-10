Antalya'da sebze yüklü tır şarampole yuvarlandı - Son Dakika
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Antalya'da sebze yüklü tır şarampole yuvarlandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde sebze yüklü bir tır, çevre yolunda virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan tır şoförü, itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonuyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

10.06.2024 20:44
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Antalya'nın Aksu ilçesinde çevre yolunda virajı alamayan sebze yüklü tır şarampole yuvarlandı. Kazada tırda sıkışıp ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonuyla bulunduğu yerden çıkartılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, saat 17.00 sularında Antalya- Isparta Çevreyolu Topallı Mahallesi sınırında meydana geldi. Henüz sürücü ismi öğrenilemeyen sebze yüklü tır, Isparta'ya gitmek için kullandığı güzergah üzerindeki virajı alamayınca şarampole yuvarlandı. Vatandaşların olayı 112'ye bildirmesinin ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ulaştı.

Ağır yaralanan tır şoförü, itfaiyenin çabalarıyla sıkıştığı yerden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan tır şoförünün tedavisi sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da sebze yüklü tır şarampole yuvarlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da sebze yüklü tır şarampole yuvarlandı - Son Dakika
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