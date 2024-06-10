Antalya'da sebze yüklü tır şarampole yuvarlandı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde çevre yolunda virajı alamayan sebze yüklü tır şarampole yuvarlandı. Kazada tırda sıkışıp ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonuyla bulunduğu yerden çıkartılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, saat 17.00 sularında Antalya- Isparta Çevreyolu Topallı Mahallesi sınırında meydana geldi. Henüz sürücü ismi öğrenilemeyen sebze yüklü tır, Isparta'ya gitmek için kullandığı güzergah üzerindeki virajı alamayınca şarampole yuvarlandı. Vatandaşların olayı 112'ye bildirmesinin ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ulaştı.

Ağır yaralanan tır şoförü, itfaiyenin çabalarıyla sıkıştığı yerden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan tır şoförünün tedavisi sürüyor. - ANTALYA