Antalya\'da Sel ve Taşkın Nedeniyle Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Antalya'da devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi.
Antalya'da gece saatlerin etkisini artıran yoğun yağış birçok bölgede sele neden oldu. Valilik bünyesinden yapılan açıklama neticesinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi. - ANTALYA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-39" operasyonlarında 7 organize suç örgütünün çökertildiğini, 117 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da sürekli korku salınmasının kimseye faydası olmadığını belirterek, deprem korkusu yaşamak istemeyenlere Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Zonguldak gibi şehirleri önerdi. Ercan, bu şehirlerde bol yeşillik, oksijen, deniz, balık, içten dostluk ve güvenli bir yaşamın olduğunu söyledi.
Modelliği bırakarak uzun yıllardır yurt dışında gelinlik markası bulunan Ebru Şancı, ortağı tarafından dolandırıldığını söyleyerek "Mağazamdan ayrıldım. Türk Türk'ü gurbette öpermiş" dedi.
Başarılı oyuncu Defne Kayalar, Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın kadrosuna dahil oluyor. Başarılı oyuncu dizide Savcı İclal rolünü oynayacak.
Antalya'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini artırdı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak da şiddetli yağış nedeniyle planlanan Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen olayda, 4 yaşındaki Gönül, 11 yaşındaki ablasını bıçakla yaraladı. Olayın ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Ablasını gören Gönül ise özür diledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'nin aday belirleme süreci devam ederken, İstanbul'un Avcılar ve Sarıyer ilçelerinde aday olan mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmeyeceği iddiaları üzerine partililer soluğu İstanbul İl Başkanlığı binası önünde aldı. Turan Hançerli ve Şükrü Genç'e destek veren partililer, ithal aday istemediklerini belirtip genel merkeze çağrıda bulundular.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararına göre ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Sel ve Taşkın Nedeniyle Okullar 1 Gün Tatil Edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?