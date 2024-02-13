Antalya'da Sel ve Taşkın Nedeniyle Okullar 1 Gün Tatil Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Sel ve Taşkın Nedeniyle Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Antalya\'da Sel ve Taşkın Nedeniyle Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Antalya'da gece saatlerinde etkisini artıran yoğun yağışlar sonucunda birçok bölgede sel ve taşkın yaşandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve sel nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerindeki okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu kurumlarında çalışan personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

13.02.2024 07:13  Güncelleme: 07:14
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Antalya'da devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Antalya'da gece saatlerin etkisini artıran yoğun yağış birçok bölgede sele neden oldu. Valilik bünyesinden yapılan açıklama neticesinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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