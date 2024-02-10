Antalya\'da Serbest Bölge\'deki Tersanede Yangın Kontrol Altına Alındı

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Antalya'da Serbest Bölge'de bulunan bir tersanede çıkan ve 4 teknenin yanmasıyla sonuçlanan yangın kontrol altına alındı. Tersanede soğutma çalışmaları devam ederken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Serbest Bölge'de bulunan yat imalathanesinde akşam saatlerinde çıkan yangını 15 itfaiye aracımız ve kurumların desteği ile anında müdahalede bulunarak kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarımız ise devam ediyor. Yangında işyerleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Yangın, saat 19.15 sıralarında Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan bir tersanede çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 15 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, AFAD ekipleri, polis ve TOMA'lar sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler kapalı vaziyetteki tersaneye müdahale etmeye başladı. Ekipler ilk olarak dış cepheyi spiral makinesiyle keserek alevlere müdahalede bulunmaya başladı. Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik şeridi oluşturdu. Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de bölgeye gelerek bilgi aldı.

Yoğun müdahalenin bulunulduğu tersane yangını yaklaşık 3,5 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, X hesabından yangınla ilgili yaptığı paylaşımda, "Serbest Bölge'de bulunan yat imalathanesinde akşam saatlerinde çıkan yangını 15 itfaiye aracımız ve kurumların desteği ile anında müdahalede bulunarak kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarımız ise devam ediyor. Yangında işyerleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Ekiplerin tersanedeki soğutma çalışmaları sürüyor. - ANTALYA