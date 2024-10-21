Antalya'da Servis Bekleyenlere Saldırı - Son Dakika
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Antalya'da Servis Bekleyenlere Saldırı

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Antalya'da servis aracı bekleyenlere açılan ateşte 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

21.10.2024 14:11
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Servis aracı bekleyenleri kurşun yağmuruna tuttular, yakalandılar: 3 gözaltı

3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'da işe gitmek için servis aracını bekledikleri sırada maskeli saldırganların açtığı ateş nedeniyle 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 12 Ekim Cumartesi sabahı saat 06: 45 sıralarında Serik İlçesi Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, motosikletle olay yerine gelen maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle servis aracını bekleyen 2'si kadın 1 erkek kişinin olduğu yere ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurşunların isabet ettiği 41 yaşındaki Mutlu Özkan, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda kamera kaydı incelenerek motosikletli şahıslarla birlikte 2 ayrı araçta yer alan şahısların da olaya karıştığı tespit edildi. Ekipler, şüpheli A.Ç., Y.E. ve M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı av tüfeği de ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Servis Bekleyenlere Saldırı - Son Dakika

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