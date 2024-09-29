Antalya\'da servis otobüsü kazası

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Antalya'da otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsü su tankerine arkadan çarptı. Kazada bir otel çalışanı yaralanırken, trafiğin tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Hasan U,'nun kullandığı 07 C 7456 plakalı otel servis otobüsü, Herdford kavşağına yaklaştığı sırada Titreyengöl Caddesine çıkan Mustafa Zafer T. idaresindeki 07 BUD 868 plakalı su tankerine çarptı. Kazada otel servisinde yolcu olarak bulunan Emine Y. isimli otel çalışanı yaralandı.

Kaza nedeniyle araç kuyruğu oluştu

112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından araçların yolu kapatması nedeniyle uzun süre de trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, caddede otel servisleri uzun bir araç kuyruğu oluşturdu. - ANTALYA