Antalya'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya\'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dorsenin dış kısmı zarar görürken, içindeki malzemeler hasar görmedi.

01.03.2024 13:01  Güncelleme: 13:06
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Akseki-Manavgat D-695 karayolunda tır yangını ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipleri alarma geçirdi.

Gençler Mahallesi sınırlarında karayolu üzerinde Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet Kırca'nın kullandığı 07 NTA 79 plakalı tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken, dorsenin dış kısmının yandığı, içindeki malzemelerin çok fazla zarar görmediği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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