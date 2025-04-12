Antalya'da Seyir Halindeyken Kamyonette Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Seyir Halindeyken Kamyonette Yangın Çıktı

Antalya\'da Seyir Halindeyken Kamyonette Yangın Çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasında yangın çıktı. Diğer sürücülerin uyarısıyla yol kenarına çekilen kamyonetteki yangına vatandaşlar su hortumu, damacana ve yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi.

12.04.2025 09:31  Güncelleme: 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da atık malzemelerin yüklü olduğu seyir halindeki kamyonetin kasasında yangın çıktı. Diğer sürücülerin uyarısıyla sürücünün yol kenarına çektiği kamyonetteki yangına vatandaşlar balkondan hortumla, damacana, kova ve yangın tüpü ile müdahale etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan İ.'nin kullandığı kasasında hurda ve kağıt atıkların bulunduğu 23 DZ 202 plakalı kamyonetin kasasında bulvar üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoldan geçen diğer sürücülerin korna ve sellektör ile yaptığı uyarıları fark eden araç sürücüsü Doğan İ. ve araçtaki vatandaşlar kasadan yükselen dumanları fark etti. Aracı hemen yol kenarına çeken araç sürücüsü kazada bulunan atık malzeme ve kağıtların alevler içerinde yandığını gördü.

Vatandaş seferber oldu

112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi ile olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, trafik polisleri tarafından 100. Yıl Bulvarı'nı Güllük Caddesi'ne bağlayan yan yol araç trafiğine kapatıldı. Kamyonetin kasasından yükselen alevleri gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu. Bazı vatandaşlar yakındaki dükkanlardan kovalara doldurduğu suyla alevleri söndürmeye çalışırken, kimileri ise damacana ile yangına müdahale etti. Bu sırada çevredeki işyerlerinden yangına müdahale edilmesi için yangın tüpleri getirildi.

Balkondan hortumla su tuttular

Kamyonetin bulunduğu noktadaki apartmanlarda oturan bazı vatandaşlar ise balkonlara çektikleri hortumlar ile üst katlardan alev alev yanan kamyonete su tutmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı ile verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, araç sürücüsüne trafik ekipleri tarafından 'yükün güvensiz şekilde taşınması' nedeniyle 2 bin 72 TL ceza kesildi. Seyir halindeyken diğer sürücülerin ikazı ile aracın kasasındaki yangını fark ettiklerini belirten Mehmet Bozkoç, "Ardaki araç selektör yaptı, ilk başta fark etmedik. Sonra 'Duman' diye seslendi, arkamıza bir baktık araç duman içinde. Hemen sağa çektik, gördüğünüz gibi manzara bu, alevler içinde kaldı" diyerek yaşananları anlattı. - ANTALYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muratpaşa, Güvenlik, İtfaiye, antalya, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Seyir Halindeyken Kamyonette Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı Uzaktan izlediği anlar yürek burktu Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı! Uzaktan izlediği anlar yürek burktu
Şenpiliç yaşanan büyük gıda skandalını “Üzgünüz“ ifadesiyle geçiştirdi Şenpiliç yaşanan büyük gıda skandalını "Üzgünüz" ifadesiyle geçiştirdi
Vergi savaşı kızışıyor Çin’den çok sert bir hamle daha Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
Kabus dolu günler yaşayan ünlü şarkıcı gazetecilerle kavga etti Kabus dolu günler yaşayan ünlü şarkıcı gazetecilerle kavga etti
En çok taraftarı olan takımlar belli oldu İşte Türkiye’de zirvenin sahibi En çok taraftarı olan takımlar belli oldu! İşte Türkiye'de zirvenin sahibi
Merkez Bankası’nın enflasyon, dolar ve faiz beklentileri değişti Merkez Bankası'nın enflasyon, dolar ve faiz beklentileri değişti
Her şey bununla başlamıştı Hakim, İmamoğlu’na para sayma görüntülerini soracak Her şey bununla başlamıştı! Hakim, İmamoğlu'na para sayma görüntülerini soracak
Türkiye’den ABD’ye kritik mektup Türkiye'den ABD'ye kritik mektup
Son maçta kabusu yaşayan Tayyip Talha Sanuç’un cezası belli oldu Son maçta kabusu yaşayan Tayyip Talha Sanuç'un cezası belli oldu
Boykota destek veren Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu’nun yerine gelen isimler belli oldu Boykota destek veren Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yerine gelen isimler belli oldu
Samandıra’da OHAL ilan edilecek Fenerbahçe yönetiminden şampiyonluk için yeni hamle Samandıra'da OHAL ilan edilecek! Fenerbahçe yönetiminden şampiyonluk için yeni hamle

09:48 Bu anket çok konuşulur Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:09 Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
07:43 Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
07:26 Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler Sapıkça mesajları ifşa oldu Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
13:03 Berrak Tüzünataç formda vücudunun sırrını açıkladı Berrak Tüzünataç formda vücudunun sırrını açıkladı
13:02 İmamoğlu’ndan 20 gün sonra ilk kare İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare
12:53 Prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk öldü Prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
12:47 Zehirlenmeler sonrası yeni tavuk döner kararı Kapatmaya kadar gidecek Zehirlenmeler sonrası yeni tavuk döner kararı! Kapatmaya kadar gidecek
12:24 İstanbul İkitelli’de kimya deposunda yangın Patlamalar yaşandı İstanbul İkitelli'de kimya deposunda yangın! Patlamalar yaşandı
12:21 Akaryakıt istasyonlarında vatandaşı isyan ettiren ’indirim’ oyunu Akaryakıt istasyonlarında vatandaşı isyan ettiren 'indirim' oyunu
12:19 Yok böyle maç Saha savaş alanına döndü, taraftarlar öldü Yok böyle maç! Saha savaş alanına döndü, taraftarlar öldü
12:08 CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıkladı: Ekrem İmamoğlu aday olmazsa ne olur CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıkladı: Ekrem İmamoğlu aday olmazsa ne olur?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 10:31:22. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Seyir Halindeyken Kamyonette Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement