Antalya\'da Seyir Halindeyken Kamyonette Yangın Çıktı

Antalya'da atık malzemelerin yüklü olduğu seyir halindeki kamyonetin kasasında yangın çıktı. Diğer sürücülerin uyarısıyla sürücünün yol kenarına çektiği kamyonetteki yangına vatandaşlar balkondan hortumla, damacana, kova ve yangın tüpü ile müdahale etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan İ.'nin kullandığı kasasında hurda ve kağıt atıkların bulunduğu 23 DZ 202 plakalı kamyonetin kasasında bulvar üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoldan geçen diğer sürücülerin korna ve sellektör ile yaptığı uyarıları fark eden araç sürücüsü Doğan İ. ve araçtaki vatandaşlar kasadan yükselen dumanları fark etti. Aracı hemen yol kenarına çeken araç sürücüsü kazada bulunan atık malzeme ve kağıtların alevler içerinde yandığını gördü.

Vatandaş seferber oldu

112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi ile olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, trafik polisleri tarafından 100. Yıl Bulvarı'nı Güllük Caddesi'ne bağlayan yan yol araç trafiğine kapatıldı. Kamyonetin kasasından yükselen alevleri gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu. Bazı vatandaşlar yakındaki dükkanlardan kovalara doldurduğu suyla alevleri söndürmeye çalışırken, kimileri ise damacana ile yangına müdahale etti. Bu sırada çevredeki işyerlerinden yangına müdahale edilmesi için yangın tüpleri getirildi.

Balkondan hortumla su tuttular

Kamyonetin bulunduğu noktadaki apartmanlarda oturan bazı vatandaşlar ise balkonlara çektikleri hortumlar ile üst katlardan alev alev yanan kamyonete su tutmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı ile verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, araç sürücüsüne trafik ekipleri tarafından 'yükün güvensiz şekilde taşınması' nedeniyle 2 bin 72 TL ceza kesildi. Seyir halindeyken diğer sürücülerin ikazı ile aracın kasasındaki yangını fark ettiklerini belirten Mehmet Bozkoç, "Ardaki araç selektör yaptı, ilk başta fark etmedik. Sonra 'Duman' diye seslendi, arkamıza bir baktık araç duman içinde. Hemen sağa çektik, gördüğünüz gibi manzara bu, alevler içinde kaldı" diyerek yaşananları anlattı. - ANTALYA