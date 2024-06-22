Antalya'da seyir terasında intihara kalkışan genç polis tarafından ikna edildi

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Antalya'da seyir terasında intihara kalkışan genç, polis ekiplerinin 1.5 saatlik uğraşı sonucunda ikna edilerek eyleminden vazgeçti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Mehmet C. adlı genç, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği panoramik seyir alanında bulunan cam korkulukları aştı. O sırada yanında bulunan bir arkadaşı ve çevredeki vatandaşlara yaklaşmamalarını söyleyen genç, intihar edeceğini belirtti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına karşılık vermeyen ve sürekli olarak telefonla konuşan genç için müzakereci polis memuru istendi. Bu sırada Mehmet C.'nin arkadaşı yanına giderek kendisini eyleminden vazgeçirmek için uzun süre uğraştı. Kısa sürede bölgeye gelen müzakereci polis memuru, uzun süre görüştüğü Mehmet C.'yi yardımcı olma sözü sonrası ikna ederek eyleminden vazgeçirdi. Bir süredir iş bulmakta zorlandığı öğrenilen Mehmet C., korkulukların diğer tarafına geçerek bir süre polis memurları ile görüştükten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA