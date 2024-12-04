Antalya'da Şiddetli Yağmur Altında Yangın Mücadelesi - Son Dakika
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Antalya'da Şiddetli Yağmur Altında Yangın Mücadelesi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evde çıkan yangına mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri, şiddetli yağmur altında müdahale etti. Yangında evde mahsur kalan çift, mahallelinin yardımıyla kurtarıldı.

04.12.2024 20:14
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2 katlı evde çıkan yangına yağmur altında müdahale

Mahalleli bir olup ekiplere destek verdi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde Mehmet Yıldırım'a ait tek katlı evde çıkan yangın, mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin özverili çabalarıyla söndürüldü. Şiddetli yağışın zorlaştırdığı müdahaleler sırasında, evde mahsur kalan Mehmet Yıldırım ve eşi, mahallelinin yardımıyla yanmaktan son an da kurtarıldı.

Manavgat Gebece Mahallesi'nde Mehmet Yıldırım'a ait alt katında saman bulunan tek katlı evde çıkan yangın, şiddetli yağmur nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekiplere zor anlar yaşattı.

Alevler geceyi aydınlattı

Yangın, gece saat 22.30 sıralarında başladı. İlk müdahaleyi mahalle sakinleri, evlerinden uzattıkları hortumlar ve muhtara ait su tankeriyle yaptı. Ancak, ahşap tabanlı evdeki alevler hızla yayıldı ve evin giriş kapısını tamamen sardı. Yangından kaçamayan Mehmet Yıldırım ve eşi, arka balkona sığınarak yardım bekledi.

İtfaiyenin zorlu mücadelesi

Evin arka kısmına bir merdiven dayayan mahalle sakinleri, Yıldırım çiftini güvenli bir şekilde balkondan indirdi. Bazı mahalle sakinleri, yangının evde ekmek yapıldığı sırada ocaklıktan veya tüpten çıktığını iddia ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Şiddetli yağmur müdahaleyi zorlaştırırken, evin iç kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alt katta bulunan samanların için için yanması nedeniyle ekipler, sabaha kadar soğutma çalışması yürüttü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Şiddetli Yağmur Altında Yangın Mücadelesi - Son Dakika

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