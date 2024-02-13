Antalya'da Şiddetli Yağmur ve Fırtına Felakete Yol Açtı - Son Dakika
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Antalya'da Şiddetli Yağmur ve Fırtına Felakete Yol Açtı

Antalya\'da Şiddetli Yağmur ve Fırtına Felakete Yol Açtı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Antalya'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, birçok adreste su baskınlarına neden oldu. Yollarda göle dönen su nedeniyle birçok araç mahsur kaldı. Şiddetli yağmurun etkili olduğu 5 merkezi ilçede ise okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Ayrıca, hava ulaşımı da durdu ve Antalyaspor kafilesi Gazipaşa Havalimanı'na yönlendirildi.

13.02.2024 10:08  Güncelleme: 10:15
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün turuncu kodla uyardığı Antalya adeta felaket uyandı. Gece saatlerinde etkili olmayan başlayan sağanak yağmur çok sayıda adreste su baskınına neden oldu. Yollara adeta göle dönerek çok sayıda araç mahsur kaldı. Şiddetli yağmurun etkili olduğu 5 merkezi ilçede ise okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan şiddetli fırtına, sabaha karşı sağanak yağmura döndü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'nın merkez ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren şiddetli fırtına etkisini gösterdi. Saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan rüzgar şiddetini arttırdı. Şiddetli fırtına yerini sabah erken saatlerde kuvvetli yağmura bıraktı. Kent genelinde etkisi giderek arttıran yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda aracın mahsur kalması sonucu bir çok yol trafiğe kapatıldı. Muratpaşa ilçesinde Şarampol alt geçidi, su basması sonucu araç trafiğine kapatıldı.

Hava ulaşımı durdu

Diğer yandan, Antalya Havalimanı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşan Antalyaspor'u taşıyan uçak Antalya Havalimanı'na inemediği için Gazipaşa Havalimanı'na iniş yaptı. Antalyaspor kafilesi, karayoluyla Antalya'ya döndü.

5 ilçede okullar tatil

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava şartları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava şartları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Diğer taraftan valilik tarafından yapılan açıklamada, "Antalya merkez ilçelerinde görev yapan 6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personeli 1 gün idari izinli sayılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Şiddetli Yağmur ve Fırtına Felakete Yol Açtı - Son Dakika


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