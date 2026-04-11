Manavgat\'ta site içerisinde çıkan depo yangını korkuttu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir sitenin depo bölümünden yükselen duman ve yanık kokusu paniğe neden olurken, itfaiyenin müdahalesiyle olay büyümeden söndürüldü.

Yangın, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde bulunan bir sitenin depo bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri ile Side Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler sevk edildi. İçeride insan olabileceği ihtimali üzerine ekipler alarma geçerken, 3 itfaiye aracı kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, site içerisindeki bir bloğun zemin katında bulunan depoda yanma sonucu yoğun duman oluştuğu belirlendi. Yangına müdahale eden ekipler, yanan malzemeleri söndürerek duman tahliyesini gerçekleştirdi. Olay yerinde bulunan bazı site sakinleri, çocukların depoda oyun oynarken bir şeyler yakmış olabileceğini iddia etti. Yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ANTALYA