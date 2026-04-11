Manavgat'ta site içerisinde çıkan depo yangını korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta site içerisinde çıkan depo yangını korkuttu

Manavgat\'ta site içerisinde çıkan depo yangını korkuttu
11.04.2026 11:48  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta bir sitenin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir sitenin depo bölümünden yükselen duman ve yanık kokusu paniğe neden olurken, itfaiyenin müdahalesiyle olay büyümeden söndürüldü.

Yangın, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde bulunan bir sitenin depo bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri ile Side Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler sevk edildi. İçeride insan olabileceği ihtimali üzerine ekipler alarma geçerken, 3 itfaiye aracı kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, site içerisindeki bir bloğun zemin katında bulunan depoda yanma sonucu yoğun duman oluştuğu belirlendi. Yangına müdahale eden ekipler, yanan malzemeleri söndürerek duman tahliyesini gerçekleştirdi. Olay yerinde bulunan bazı site sakinleri, çocukların depoda oyun oynarken bir şeyler yakmış olabileceğini iddia etti. Yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, 3. Sayfa, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta site içerisinde çıkan depo yangını korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 12:26:00. #7.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta site içerisinde çıkan depo yangını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.