Antalya\'da siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan olayda pompalı silahla saldırı düzenlendi

Antalya'da siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan, 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayın yaşandığı iş yerine, pompalı silahla saldırı düzenlendi. Pompalı tüfekli saldırı iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, 21 Mart günü saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki şarküteri dükkanında meydana geldi. CHP'nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı. İş yeri sahibi Sinan E., broşürleri bırakanları uyararak dükkandan çıkmalarını istedi. Bunun üzerine o sırada markette olan Ahmet B. ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı.
Tek kurşunla can verdi
Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile Burak Devran Çoban'ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında dükkan sahibi Sinan E., çekmecedeki tabancasını çıkarıp tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban'ın karnından girip çıkan mermi, Burak Devran Çoban'ın karnına isabet etti. Olayın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, iş yeri sahibi Sinan E.'yi suç aleti tabancayla gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Sağlık görevlileri, durumu ağır olan Haktan Faik Çoban'ı sedyeye alırken, diğer yaralı Burak Devran Çoban ise ambulansın yolcu koltuğunda yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Haktan Faik Çoban hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olay kamerada
Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet B. ile Sinan E.'nin bir süre tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü. Sinan E., Ahmet B.'ye tokat atarken, kavga iş yerinin dışına taştı. Taraflar ayrılırken, Ahmet B.'nin 2 yeğeninin durumu görüp dayılarıyla birlikte iş yerine geldiği ve Sinan E.'yi darbettiği görüldü. Sonrasında Sinan E.'nin tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı.
2 kişi tutuklandı
Kardeşlerden Haktan Faik Çoban'ın ölümüne, Burak Devran Çoban'ın yaralanmasına neden olan Sinan Elbir, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Diğer yandan yine parti broşürü nedeniyle Elbir'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Boz da 'yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pompalı tüfekle saldırı
Diğer taraftan kavgasının yaşandığı iş yerine, pompalı tüfekle ateş edildiği. Olayın yaşandığı günün gecesinde saat 02.30 sıralarında yüzünü kapatan bir kişinin iş yerinin önüne geldiği, elindeki pompalı tüfekle 3-4 kez ateş edip kaçtığı görüldü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA
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