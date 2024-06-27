Antalya'da sızan kişilerin cepleri kurcalandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Antalya'da sızan kişilerin cepleri kurcalandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Antalya'da alkol aldığı iddia edilen iki kişi, kaldırımda sızdıktan sonra yanlarına gelen bir kişi tarafından cepleri kurcalandı. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı.

27.06.2024 15:48
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Antalya'da 'düşene bir de sen vur' sözünü hatırlatan görüntü: Kaldırımda sızdılar, ceplerinde kurcalanmadık yerleri kalmadı

O anlar olaya sessiz kalıp sadece 'gitti telefon' diyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da alkol aldığı için kendinden geçtiği iddia edilen iki kişi, kaldırımda sızınca yanlarına gelen bir kişi ceplerini kurcaladı. O anlar olaya sessiz kalıp sadece 'gitti telefon' diyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki kişi iddiaya göre alkol aldıktan sonra kendinden geçip kaldırımda sızdı. Bu sırada kaldırımda uzananların yanına gelen bir kişi de, onların ceplerini kurcaladığı ve bir süre sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.

"Gitti adamın cep telefonu"

Bu sırada cep telefonuyla kayıtta olan bir apartman sakini ise, duruma müdahale etmek yerine sessiz kalmayı tercih etti. Her gün bu tarz olaylarla karşılaştığını söyleyen vatandaş, "gitti telefon" dedi.

Görüntüler sosyal medyada çok izlenen görüntüler arasına girdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da sızan kişilerin cepleri kurcalandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

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