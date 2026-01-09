Manavgat'ta sobadan çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Manavgat'ta sobadan çıkan yangın korkuttu

09.01.2026 10:21  Güncelleme: 10:27
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangında, 5 yaşındaki Ayşe D. isimli kız çocuğu yangından vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yangının sobadan çıktığı değerlendiriliyor. Küçük kız hastaneye sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evde sobadan çıktığı değerlendirilen yangında 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Yangın, Manavgat ilçesi Aşağı Işıklar Mahallesi Mücavir Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin zemin katında yangın çıktığı ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, yangının çıktığı odadaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Küçük kızı alevlerin arasında vatandaşlar çıkardı

Öte yandan yangın sırasında odada uyuyan 5 yaşındaki Ayşe D. isimli kız çocuğunun vatandaşlarca çıkarılarak, otomobille Manavgat Devlet Hastanesine götürüldüğü öğrenildi. Küçük kızın vücudunda yanıklar olduğu, Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edildiği belirtildi. İlk incelemede odada yanan sobadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili araştırma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

