Antalya'da Şofben Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'da şofbenden çıkan yangın büyümeden söndürüldü
ANTALYA - Antalya'da bir evin banyosunda bulunan şofbenden çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Serik İlçesi Yeni mahallede K.O.'ya ait 3 katlı apartmanın 3'üncü katında saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Evin banyosunda bulunan elektrikli şofbenin alev alması sonucu yangın çıktı. O sırada evde bulunan kadın dumanları fark etmesi üzerine itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi evde bulunan kadının yaptığı yangın, 2 itfaiye aracının müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Yangında evin banyo bölümü yanarak zarar gördü. Yangında evden kendi imkanı ile çıkan kadını komşuları sakinleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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