Antalya'da Şofben Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'da şofbenden çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Antalya'da bir evin banyosunda bulunan şofbenden çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Serik İlçesi Yeni mahallede K.O.'ya ait 3 katlı apartmanın 3'üncü katında saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Evin banyosunda bulunan elektrikli şofbenin alev alması sonucu yangın çıktı. O sırada evde bulunan kadın dumanları fark etmesi üzerine itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi evde bulunan kadının yaptığı yangın, 2 itfaiye aracının müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangında evin banyo bölümü yanarak zarar gördü. Yangında evden kendi imkanı ile çıkan kadını komşuları sakinleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.