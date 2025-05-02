Antalya'da Şüpheli Çanta Patlatıldı - Son Dakika
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Antalya'da Şüpheli Çanta Patlatıldı

Antalya\'da Şüpheli Çanta Patlatıldı

Antalya'da kaldırımda bulunan şüpheli çanta, kontrollü olarak patlatıldı; içinden bilgisayar klavyesi çıktı.

02.05.2025 16:14
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Antalya'da kaldırım kenarına bırakılan ve vatandaşın ihbarı üzerine Bomba İmha Uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantadan bilgisayar klavyesi çıktı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1260 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerine bırakılan eski tip bir çantadan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine asayiş ekiplerinin yanı sıra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bomba İmha Uzmanı sevk edildi. Sokak polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrelenirken araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bu sırada çantayı bırakan 3 şahsın eşkalini belirleyen ekipler bölgede şüpheli şahısların bulunmasına yönelik araştırma başlattı. Bomba İmha Uzmanının yaptığı incelemenin ardından çanta yerleştirilen fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Çantanın içinden bilgisayar klavyesi çıktı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Şüpheli Çanta Patlatıldı - Son Dakika

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