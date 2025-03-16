Antalya'da Şüpheli Valiz Alarmı

Yol kenarına bırakılan valiz ve çantalar polisi alarma geçirdi

Bomba imha uzmanı tarafından incelenen valiz ve çantalardan kıyafet ile kişisel eşyalar çıktı

ANTALYA - Antalya'da yol kenarına bırakılan şüpheli valiz ve çantalar polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından incelenen valiz ve çantalardan kıyafet ile kişisel eşyalar çıktı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Özellikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği akvaryum otoparkı yakınında yol kenarına bırakılmış valiz ve çantalar olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine giden polis ekibi çevre güvenliğini alarak bölgeye bomba imha uzmanı istedi. Bu sırada yol bölge ekibi tarafından tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekipler oluşabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı tüm tedbirleri alırken, olay yerine gelen bomba imha uzmanı valiz ve çantaları kontrol etti. Yapılan kontrollerde valiz ve çantaların içerisinden kişisel eşyalar ve kıyafetler çıkarken yol yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.