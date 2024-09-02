Antalya'da Sürücüsü Belirlenemeyen Araç Yavru Kediyi Ezdi - Son Dakika
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Antalya'da Sürücüsü Belirlenemeyen Araç Yavru Kediyi Ezdi

Antalya\'da Sürücüsü Belirlenemeyen Araç Yavru Kediyi Ezdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otomobil, yol ortasında yavru bir kediyi ezerek yoluna devam etti. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve talihsiz kedi bir süre yerde kıvrandıktan sonra telef oldu.

02.09.2024 16:01
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Antalya'da sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yavru kediyi ezdikten sonra yoluna devam etti. O anları güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Menderes Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yol ortasına çıkan yavru bir kediyi ezdikten sonra yoluna devam etti. Sürücü hiç şey olmamış gibi yoluna devam ederken, talihsiz kedi bir süre yerde kıvrandıktan sonra telef oldu. Yaşananları güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sürücüsü Belirlenemeyen Araç Yavru Kediyi Ezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Sürücüsü Belirlenemeyen Araç Yavru Kediyi Ezdi - Son Dakika
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