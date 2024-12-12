Antalya\'da Tahta Parçalarındaki Yangın Hızla Söndürüldü

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Antalya'da boş bir arazideki tahta parçalarından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6013 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş bir arazide bulunan tahta parçaları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. - ANTALYA