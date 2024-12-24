Antalya'da Tartışmaya Biber Gazı Müdahalesi - Son Dakika
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Antalya'da Tartışmaya Biber Gazı Müdahalesi

Antalya\'da Tartışmaya Biber Gazı Müdahalesi

Hatalı park nedeniyle çıkan tartışmaya polis biber gazıyla müdahale etti, sakinleştirmek zor oldu.

24.12.2024 13:58
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Antalya'da hatalı park nedeniyle çıktığı belirtilen tartışmada bir türlü ayrılmayan taraflara polis, biber gazı kullanarak müdahale etse de sakinleştirmek kolay olmadı. O anlar sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

Sosyal medyada paylaşılan olay, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Uncalı pazarı yakınında yaşandı. İddiaya göre, hatalı park nedeniyle vatandaşlar ile pazar esnafı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya çevredeki esnafın ve vatandaşların da dahil olmasıyla ortalık gerildi. Taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma zamanla itişmeye dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirmek ve kalabalığı dağıtmak için biber gazıyla müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen taraflar birbirinden ayrılmadı ve tartışma bir süre daha devam etti.

Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. O anlar sosyal medyada binlerce etkileşim aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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