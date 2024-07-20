Antalya'da Tatilci Klima Sorunu Nedeniyle Yatağını Restorana Taşıdı - Son Dakika
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Antalya'da Tatilci Klima Sorunu Nedeniyle Yatağını Restorana Taşıdı

Antalya'da bir tatilci, kaldığı 5 yıldızlı otelde klima sorunu yaşadığı için odasındaki yatağını restorana taşıyarak protesto etti. Otel yetkilileri ise sorunun bölgedeki elektrik dalgalanması nedeniyle yaşandığını ve müşterinin odasında teknik aksama olduğu gün dışında klimanın çalıştığını belirtti. Olaya müdahale eden Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ise tutanak tutarak sorunu inceledi.

20.07.2024 12:51
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Antalya'da tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde kliması çalışmadığı için odasındaki yatağını restorana taşıyıp yatan tatilci hakkında otel yetkililerinden açıklama geldi. Sorunun yaşandığı gün, tüm birim müdürlerinin otelde bulunduğunu söyleyen otel yetkilisi, bölgedeki elektrik dalgalanması nedeniyle otelde teknik bir aksaklık yaşandığını ve müşterinin odasında teknik aksama olduğu gün dışında klimanın çalıştığını ifade etti.

İlginç olay, Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yaşandı. Cenk Bilge isimli bir otel müşterisi, iddiasına göre, konakladığı son güne kadar odasındaki bozuk klimanın tamir edilmesi için otel yetkililerinden yardım istedi. Problemin otelden ayrılacağı son güne kadar çözüme kavuşturulmadığını söyleyen tatilci, sabah saatlerinde çok ilginç bir protestoya imza attı. Odasından taşıyıp asansörle aşağı indirdiği yatağını müşterilerle dolu olan restorana seren Cenk Bilge yatağa uzandı.

Odanın kliması son gün çalışmadı

Konu hakkında açıklama yapan otel yetkilisi, Cenk Bilge'nin kaldığı odasının klimasında herhangi bir sorun bulunmadığını, kaldığı son gün yaşanan teknik aksama sonucu klimasının çalışmadığını ifade etti. Teknik sorunun yaşandığını gün otelde tüm birimlerinin bulunduğunu söyleyen yetkili, Bilge'ye şikayeti nedeniyle 4 saatliğine kliması çalışan geçici bir oda verdiklerini ve sorunun birkaç saat içinde çözüleceğinin bilgisini aldıktan sonra kendi odasına geçebileceğini dile getirdiklerini belirtti.

Bakanlık otele gelerek tutanak tuttu

Otel yetkilisi, teknik aksama nedeniyle birçok odada aynı anda klimanın çalışmadığını belirtirken, Bilge'nin teknik müdürle yüz yüze görüşmek istediğini, teknik müdür ile telefonla görüşebileceğini söylediklerini, müdürün o sırada çatıda teknik sorunla ilgilendiğini kaydetti. Problemin öğlen saatlerinde yaşandığını aktaran otel yetkilisi, 4 buçuk 5 saat boyunca klimaların çalışmadığını, konu kapsamında da müşterilerine bilgi verdiklerini belirtti. Yetkili, "Beyefendi, otelimizde 4 gün süren bir tatil yaptı ve bugün çıkış yaptı. Dün hiçbir şey yaşanmamış gibi vedalaşarak ayrıldık. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelip gece saatlerinde tutanak tuttular, müşterimizle de görüştüler, müşteri bulunmayan odaları kontrol ettiler" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Tatilci Klima Sorunu Nedeniyle Yatağını Restorana Taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Tatilci Klima Sorunu Nedeniyle Yatağını Restorana Taşıdı - Son Dakika
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