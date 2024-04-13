Antalya\'da teleferik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 1 kişinin ölümü ve 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanın teleferik kazasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada teleferiğin yıllık ağır bakımları, normal rutin bakımları hepsinin yapıldığını söyledi.

Saat 17.28'de meydana gelen talihsiz kaza sonrasında tahliye sırasında 3 kişinin daha yaralandığını söyleyen Başkan Böcek, "Tahliye sırasında 3 yaralı vatandaşımız daha oldu, şu an 10 yaralı vatandaşımız var. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Saat 03.03 itibariyle 11 kabinde 74 vatandaşımız kurtarıldı. 13 kabinde 100'e yakın vatandaşımız var, çalışmalarımız devam ediyor.Burası biliyorsunuz 2017 yılında hizmete geçen belediye şirketi tarafından hizmet sunulan bir yer. Ben 2019'da göreve başladım, göreve geldiğim an itibariyle devlet devamlılık gerektirir, aynı şekilde belediyemizin şirketiyle devam ediyor. Yıllık ağır bakımları, normal rutin bakımları hepsi yapılıyor. Yılbaşından sonra ağır bakımı protokol anlaşması yapılmış ve 5 Mart'ta hizmete açılmıştır. Bugün de bu talihsiz olay gerçekleşti. Tüm amacımız 100'e yakın vatandaşımızın biran önce kurtarılmasını sağlamaktır, diğer konular yasal mevzuatlar içerisinde gerekli çalışmalar yapılacaktır" dedi. - ANTALYA