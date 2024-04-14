Antalya\'da teleferik kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Antalya'da 1 kişinin ölümü ve 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Devrilen direk sebebiyle dağdan yükselen toz bulutu ve vatandaşların çığlıkları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya merkez Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Beelediyesi'ne ait ANET A.Ş. tarafından işletilen teleferikte geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde taşıyıcı direklerden birinin devrilip kabine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. 25 kabinde 174 kişinin mahsur kaldığı kaza sonrası Antalya Valiliği tarafındtan kriz masası kurularak, kurtarma operasyonu başlatılmıştı.Kabinlerde mahsur kalan 174 kazazede, yaklaşık 23 saatlik çabanın ardından kurtarılabilmişti. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada ihmalleri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklanırken, kazadan 3 gün sonra olay anının hemen sonrasında çekilen görüntüler ortaya çıktı. Tünektepe eteklerinde bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, direğin devrilmesinin hemen ardından toz bulutu yükseldiği görüldü. Toz bulutunun yükselmesiyle birlikte kabinler hareketsiz kalırken, vatandaşların çığlıkları da cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANTALYA