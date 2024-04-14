Antalya'da 1 kişinin ölümü ve 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Devrilen direk sebebiyle dağdan yükselen toz bulutu ve vatandaşların çığlıkları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Antalya merkez Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Beelediyesi'ne ait ANET A.Ş. tarafından işletilen teleferikte geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde taşıyıcı direklerden birinin devrilip kabine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. 25 kabinde 174 kişinin mahsur kaldığı kaza sonrası Antalya Valiliği tarafındtan kriz masası kurularak, kurtarma operasyonu başlatılmıştı.Kabinlerde mahsur kalan 174 kazazede, yaklaşık 23 saatlik çabanın ardından kurtarılabilmişti. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada ihmalleri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklanırken, kazadan 3 gün sonra olay anının hemen sonrasında çekilen görüntüler ortaya çıktı. Tünektepe eteklerinde bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, direğin devrilmesinin hemen ardından toz bulutu yükseldiği görüldü. Toz bulutunun yükselmesiyle birlikte kabinler hareketsiz kalırken, vatandaşların çığlıkları da cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da teleferik kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu şüphelileri teknik takibe aldıktan sonra operasyon düzenledi. Operasyonda işyerinde yapılan aramalarda metamfetamin ve kokain ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sancaktepe'de, Bella palas düğün salonunda eski karısıyla karşılaşan Mehmet B., önce eski eşine tabancayla ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Mehmet B. hayatını kaybederken, ağır yaralanan Çiğdem A. tedavi altına alındı.
Sancaktepe'de düğün salonunda meydana gelen olayda, Mehmet B. eski karısı Çiğdem A.'yı tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Mehmet B. olay yerinde hayatını kaybederken, Çiğdem A. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde, trans bireyin çantasının gasp edilerek kalabalık grup tarafından darp edilmesine ilişkin kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Nevşehir'de seyir halinde olan bir otomobil, sollama yapmaya çalıştığı araca çarparak trafik kazasına neden oldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ., bir binanın çatısında saklanmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.İ., cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak, muhtar adayı olan akrabası tarafından tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Olayın sebebi ise tartışma yaşanmasıdır.
Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada, çarpmanın etkisiyle bir araç aydınlatma direğine çarptı ve hasar aldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, muhtar adayı olan akrabası tarafından kıraathanede çıkan kavgada tüfekle bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Irmak, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Şüpheli ise gözaltına alındı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunun mutfak bölümünde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle yurtta kısa süreli panik yaşandı. Yangının elektrik kaçağından çıktığı tahmin ediliyor.
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