Antalya'da Ticari Taksi Şoförü Silahla Öldürüldü - Son Dakika
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Antalya'da Ticari Taksi Şoförü Silahla Öldürüldü

Antalya\'da Ticari Taksi Şoförü Silahla Öldürüldü

Antalya'da bir ticari taksiye yardım etmek için giden çekici şoförü, patinaj ve gürültü yaptığı iddiasıyla tartışan şüpheli tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı yerde yakalandı.

13.08.2024 12:48
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Antalya'da bozulan ticari taksiye yardıma giden çekici şoförüyle, patinaj ve gürültü yaptığı iddiasıyla tartışıp ardından silahla başından vurarak öldürerek olay yerinden kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı yerde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, gazetecilerin 'neden öldürdün?' sorusunu ise cevapsız bıraktı.

Antalya'da geçtiğimiz günlerde Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2531 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ait 07 ASC 757 plakalı çekicide şoför olarak çalışan Mert Engin, yolda kalan ticari bir taksiye yardım ederken 06 EHF 135 plakalı otomobilde bulunan gelen Batuhan. D.(21) ve D.D. (17) isimli kardeşlerle tartıştı. Engin ve 2 kardeş arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma çıkarken çekicinin patinaj yapması üzerine yeniden başlayan tartışma büyümesinin ardından Batuhan D., Mert Engin'i Engin'in başına 1 el ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından 17 yaşında olan kardeşlerden D.D.'yi gözaltına alınırken, Batuhan D. ise olay yerinden kaçmıştı.

Saklandığı yerde yakalandı

Mert Engin'i başından silahla vurarak öldüren ve çok sayıda suç kaydı bulunan Batuhan D.'nin yakalanması için başlatılan çalışmada kiralık otomobil Aydoğmuş Mahallesi'nde bulunan evinin önüne terk edilmiş olarak bulunmuştu. Batuhan D.'nin ailesinin evinde yapılan aramada, kiralık araca ait kontak anahtarı, cep telefonu ve suç aleti tabancasını ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Batuhan D. Varsak'ta saklandığı bir evde yerde yakalandı.

Gazetecilerin sorusunu yanıtlamadı

Batuhan D.'nin emniyetteki ifadesinde Mert Engin ile aralarında aracı hızlı sürdüğü, gürültü ve patinaj yaptığı gerekçesiyle tartıştığını ardından olayın kavgaya dönüşmesiyle başından vurarak öldürdüğünü kabul ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontörlünden geçirilen Batuhan D. adliyeye sevk edildi. Batuhan D., gazetecilerin 'neden öldürdün' sorusunu ise cevapsız bıraktı.

Öte yandan olay yerinde yakalanan 17 yaşında ki D.D.'nin ise çıkarıldığı adli makamlarca ev hapsine çarptırıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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