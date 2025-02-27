Antalya\'da Tırın Altında Kalan Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

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Antalya'da ışık sistemine yakın bir noktada yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, tırın altında kalarak ağır yaralandı. Kaza sırasında yaşlı adamın yanında bulunan yol arkadaşının "Tuttum ama gücüm yetmedi, vay Ali'm vay" sözleri yürekleri burktu. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi 2202 sokak ile Necip Fazıl Kısakürek Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışık sistemine yakın bir noktada yolun karşısına geçmek isteyen iki arkadaştan Ali Savaş (78), o sırada kırmızı ışıkta bekleyen ve yeşil yanması ile hareket eden Hüseyin Ş. (50) idaresindeki 07 BZS 557 plakalı tırın altında kaldı. Çarpma sesini fark eden tır sürücüsü araç altında bir kişinin kaldığını gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile tırın altında kalan yaşlı adam için itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla verilen adrese gelen ekipler tırın altında bulunan Ali Savaş'ı yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.

"Tuttum ama gücüm yetmedi"

Yaşlı adama olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ağır yaralı olarak Kepez devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü Hüseyin Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Ali Savaş'tan olay yerinde geriye ayakkabısı ve atkısı kaldı. Kaza anında Ali Savaş ile birlikte olan İbrahim Erik, "Benim arkadaşım, vay Ali'm vay. Kenardan beraber geliyorduk, nasıl olduysa vurdu bir anda altına aldı. Tuttum ama gücüm yetmedi. Bir anda aldı gitti. Bırakmasam beni de altına alıyordu" diyerek arkadaşının ardından feryat etti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek için hareketlenen yaşlı adamın o sırada hareket eden tırın altında kaldığı görüldü. - ANTALYA