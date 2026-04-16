Büyükşehir'den toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim - Son Dakika
Büyükşehir'den toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim

Büyükşehir\'den toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim
16.04.2026 13:47  Güncelleme: 13:49
Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerinde güvenlik ve konforu artırmak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Mevzuata uymayan araç ve sürücülere cezai işlemler uygulanıyor. 9 halk otobüsü durağında yapılan denetimlerde çeşitli eksiklere rapor tutuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden güvenli, konforlu ve sağlıklı koşullarda faydalanabilmeleri için denetimlerini sürdürüyor. Trafik zabıta ekiplerinin yaptığı son denetimlerde mevzuatlara uymayan araç ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Toplu ulaşımda yolcu güvenliğini ve konforunu önceleyen Büyükşehir ekipleri, halk otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekipler, araçların mevzuatlara uygunluğunu denetledi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı işbirliğinde yoğun kullanılan 9 halk otobüsü durağında eş zamanlı denetimler yapıldı.

Mevzuata uymayanlara cezai işlem uygulandı

Sürüş ve yolcu güvenliğini etkileyebilecek gereksiz aksesuar kullanımı, abartı ışıklandırma, havalı korna gibi eklemeler ile otobüslerin klima sistemleri, engelli rampaları, engelli koltuk kemeri, hijyen, sürücü evrak ve sürücülerin kılık kıyafetleri de denetimlerde tek tek kontrol edildi. Mevzuat kurallarına uygun olmayan uygulamalar için cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan araç sahipleri ve şoförlere yönetmeliğin gereğini yerine getirmesi için belirli bir süre tanınacak. Süre sonunda kurallara uymayan araçlar toplu taşımadan çekilecek.

Denetimlere ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Saha Şefi Hüseyin Yavuz, "Halkımızın toplu taşıma araçlarında daha konforlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak denetimlerimizi artırıyoruz. Bu kapsamda farklı güzergahlarda belirlenen 9 durakta ve depolama alanlarında eş zamanlı denetim yapıyoruz. Tüm araçlar durdurularak mevzuata uymayan eksiklikleri raporlandı. Kurallara uymayan araç ve sürücülerimize cezai işlem uygulandı. Vatandaşımızın en iyi şartlarda güvenle ve huzurla yolculuk yapabilmesi için gece gündüz çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam edecek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Belediye, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir'den toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Büyükşehir'den toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim - Son Dakika
Advertisement
