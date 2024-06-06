Antalya'da toplu taşımada görev yapan personele uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya Narkotik Şube Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışmayla, toplu taşımada görev yapan personele uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşıma araç sürücülerine narkotik eğitimi verildi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen eğitime toplu taşımada görev yapan 50 personel katıldı. Eğitime katılan personel, vatandaşların ve sürücülerin daha sağlıklı ve güvenli yolculuk yapabilmesi için konuyla ilgili bilgilendirildi.

Nasıl tespit edilir

Antalya Narkotik Şube Müdürlüğü iş birliğiyle Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren personele 'Herhangi bir test yapmadan uyuşturucu madde kullanımının nasıl tespit edileceği, uyuşturucu madde kullanan kişinin hareket ve tavırları' konularında bilgi verildi. Antalya Narkotik Şube Polisi Şahin Demirkıran tarafından verilen eğitimde, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı ve kullanımı, narkotik madde çeşitleri, uyuşturucu suçlarında yasal durumlar, uyuşturucu madde kullanan kişilerdeki belirtiler ve uyuşturucu maddelerin kişilerdeki fiziksel ve sosyal etkileri anlatıldı. - ANTALYA