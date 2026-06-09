Antalya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü park halindeki cama çarparak durabildi. Yolcusu ise kazadan sonra yürüdü, 10 metre sonra yere yığıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Kumru Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan P. idaresindeki motosiklet, kavşakta Şükrü Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Erhan P. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Doğukan P. yola savruldu.

Olay sırasında motosiklet sürücüsü, bir otomobilin bagajına çarparak yaralanırken, motosiklet ise bir süre sürüklendi.

Kazanın ardından olay yerinde yaralı halde kalan sürücünün yanı sıra motosiklette yolcu olarak bulunan Doğukan P. ayağa kalktıktan sonra yaklaşık 10 metre yürüdü. Bir süre sonra fenalaşan genç, kendisini yere bırakarak yardım bekledi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin çarpışması, ile kazanın ardından yaşananlar yer aldı.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Osman Deniz, "Görüntüleri izledik. Kazada yine gencin birinin canına mal olabilirdi. Bu tarz kazaların artık önüne geçilmesini rica ediyoruz. Gerekli yerlerden sokak için yavaşlatıcı ve dur işareti konulması istiyoruz" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA