Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
31.05.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik'te otomobil ve motosikletler çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Kaçan sürücü aranıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü olay yerinde durmadan yoluna devam ederken motosiklettekilerin karşı yönden gelmekte olan traktörün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldukları anlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, 14.30 sıralarında Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, önünde seyreden traktörü sollamak için karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Ramazan T. yönetimindeki motosiklet, otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet yan yatarak yolda sürüklenerek seyir halindeki traktöre çarparak durdu. Motosiklettekiler traktörün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular. Bu sırada aynı istikamette seyreden ve arkadan gelen Ömür K.Y. (15) idaresindeki motosiklet ise önündeki kazaya karışan motosiklete çarpmamak için manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyeti kaybedilerek yol kenarındaki ağaca çarptı.

Motosikletlerde bulunan 3 kişi yaralandı

Kazada motosiklet sürücüsü Ramazan T., motosiklette yolcu olarak bulunan Oğuz Y. ve diğer motosikletin sürücüsü Ömür K.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 15 yaşındaki Ömür K.Y.'nin daha sonra Antalya'daki bir hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin önünde seyreden traktörü sollamak amacıyla karşı şeride geçtiği, bu sırada karşı yönden gelen iki motosiklet sürücüsünün çarpışmayı önlemek için manevra yaptığı, motosikletlerin kontrolden çıkarak savrulduğu ve traktöre çarptığı anlar yer aldı. Kazanın ardından hem otomobil hem de traktör sürücüsü durmadan yoluna devam ederken polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden ayrılan otomobil ve traktör sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Olaylar, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
İlçe halkı alarmda Ormanlık alanda tırtıl istilası başladı İlçe halkı alarmda! Ormanlık alanda tırtıl istilası başladı
Aile ziyaretinde cinayet Yeğeninin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti Aile ziyaretinde cinayet! Yeğeninin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu’nun ekibinde ilk kriz Yarışı kızıştı, iki isim tartıştı Kılıçdaroğlu'nun ekibinde ilk kriz! Yarışı kızıştı, iki isim tartıştı
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Yüzyılın fırsatı Galatasaray’ın ayağına geldi Hedef Barcelonalı yıldız Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

18:40
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
17:55
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
17:28
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
17:12
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
16:06
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 19:22:35. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.