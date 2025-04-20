Antalya'da Trafik Kazası: Bariyerlere Çarpıp Sulama Kanalına Devrildi

Bariyerlere çarpıp kanala böyle devrildi, ters dönen araçtan sağ kurtuldular

ANTALYA - Antalya'da şerit değiştirdiği sırada bariyerlere çarparak takla atan otomobil sulama kanalına düştü. Ters dönen araçta sıkışan 1 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Antalya- Manavgat D-400 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Manavgat istikametine seyir halindeki Batuhan Çiftçi'nin kullandığı 07 LMT 69 plakalı otomobil Gültepe ışıklı kavşağına yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki bariyerlere çarptı. Çarpma sonrası takla atmaya başlayan yolun sağında bulunan sulama kanalına düşerek ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü sulama kanalında ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, araçta yolcu olarak bulunan ve sıkışan Metin Coşkun, sıkıştığı yerden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi Kurtarma ekibi ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.