Antalya\'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 9514 sokaktan 9511 Sokak istikametine seyir halinde bulunan Zeynep Şık yönetiminde ki 07 AFB 282 plakalı otomobile Veysel Kılıç'ın kullandığı 07 HAH 99 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken Kılıç'a ilk müdahale olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından yapıldı. Motosiklet sürücüsü Veysel Kılıç kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA