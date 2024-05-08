Antalya'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya\'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada, motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

08.05.2024 10:25
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 9514 sokaktan 9511 Sokak istikametine seyir halinde bulunan Zeynep Şık yönetiminde ki 07 AFB 282 plakalı otomobile Veysel Kılıç'ın kullandığı 07 HAH 99 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken Kılıç'a ilk müdahale olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından yapıldı. Motosiklet sürücüsü Veysel Kılıç kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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