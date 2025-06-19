Antalya'da Turist Transfer Aracı Motosiklete Çarptı

Turistleri taşıyan transfer aracı turistin kullandığı motosiklete çarptı

Kazada motosikletteki 2 Polonyalı turist yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan transfer aracı, turistin kullandığı motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 Polonyalı turist yaralandı.

Kaza, dün Manavgat ilçesi Herdford Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turist transferi yapan Murat B.'nin kullandığı 07 BSU 480 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Polonya vatandaşı Krzysztof A. S.'nın kullandığı 07 BSL 719 plakalı motosikletle çarpıştı. Diğer sürücülerin 112 Acil çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Polonya vatandaşı motosiklet sürücüsü Krzysztof A. S. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Polonya vatandaşı Joanna W. yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Joanna W.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.