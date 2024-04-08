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Antalya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde motorize ekipler öncülüğünde kortej gerçekleştirdi. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği kortej büyük ilgi gördü.

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Antalya'da bir dizi etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından sona erdi. Ardından ise İl Emniyet Müdürlüğü önünden kortej hareket etti. Motorize ekipler öncülüğünde gerçekleştirilen kortej Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Akdeniz Bulvarı, Atatürk Caddesi istikametinden Eski Lara Yolu'na doğru hareket etti. Türk bayraklarıyla süslenmiş araçlarla gezen kortejde, sirenler çalması halkın büyük ilgisini çekti. Kortejde polisin motorize ekiplerinin yanı sıra diğer polis araçları da yer aldı. Korteje havadan siren sesi ile bir polis helikopteri de destek verdi. - ANTALYA