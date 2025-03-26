Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 37 Gözaltı, 19 Tutuklama - Son Dakika
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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 37 Gözaltı, 19 Tutuklama

Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonları: 37 Gözaltı, 19 Tutuklama

Antalya'da yapılan narkotik operasyonlarında 37 şüpheli yakalanıp 19'u tutuklandı. 12 kg uyuşturucu ele geçirildi.

26.03.2025 16:59
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Antalya'da son bir haftada Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 37 şüpheli yakalanırken, 19'u tutuklandı. Operasyonlarda toplamda yaklaşık 12 kg uyuşturucu madde, 510 sentetik ecza, 103 kök kenevir, 1 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla ilgili birçok şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan 26 olayda 37 şüpheli yakalanırken, bunlardan 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan 153 olayda 164 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu suçlarından aranan 11 şahıstan 10'u cezaevine teslim edildi.

Operasyonda ele geçirilen maddeler

Gerçekleştirilen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Yapılan aramalarda, 4 kilo 730 gram skunk, 4 kilo 619 gram esrar, 2 kilo 161 gram kokain, 510 adet sentetik ecza, 228 adet, yaklaşık 236 bin 926 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 103 kök kenevir bitkisi, 86 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 12 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve fişekleri, Suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde 2 oturumda toplam 59 katılımcıya eğitim verildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 37 Gözaltı, 19 Tutuklama - Son Dakika

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