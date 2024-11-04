Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Antalya'da yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsündeki bir kişinin şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada, şahsın üzerinden 5 çeşit uyuşturucu madde çıktı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı, Antalya'nın doğu giriş kapısı olan bölgede suç ve suç unsurlarına geçit vermiyor. Yol uygulama noktasında doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsünü durduran jandarma ekipleri, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken yolcu E.K.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinden 10 gram esrar, 5 adet captagon hap, 15 gram metamfetamin, 29 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülen şüpheli, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri, bölgedeki yol güvenliği ve huzur ortamının devamı için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - ANTALYA