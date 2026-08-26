Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 250 kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 250 kg Esrar Ele Geçirildi

Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 250 kg Esrar Ele Geçirildi
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Antalya'da narkotik ekipleri, bir ikamette 250 kg esrar buldu. Şüpheli tutuklandı.

Antalya'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir ikamette 250 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanarak adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kente getirerek satışını ve dağıtımını yaptığı yönünde bilgiler elde edilen A.G., Aksu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Şüphelinin depo olarak kullandığı ikamette yapılan aramada 250 kilogram esrar ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adli makamlara sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Narkotik, Antalya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 250 kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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