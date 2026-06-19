Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Kepez ilçesinde 2 şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Aramalarda 1 kilo 147 gram sentetik kannabinoid, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 2 pompalı av tüfeği ile 3 av tüfeği şarjörü ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?